В доме на улице Невского в Мурманске обещают решить проблему с грязной желтой водой

Эту проблему затронули на оперативном совещании в правительстве региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы дома №72 на улице Александра Невского в Мурманске пожаловались на грязную желтую воду из-под крана. Эту проблему затронули на оперативном совещании в правительстве региона.

В Госжилстройнадзоре региона пообещали решить вопрос. Как сообщила профильный министр Алена Кузнецова, после замены индивидуальных тепловых пунктов проводятся промывки розливов, поэтому сейчас по дому будет промывка розлива.

- Вопрос некачественной воды находится на отдельном контроле. Сразу скажу, что после массовой промывки розливов снимаются жалобы по конкретным домам, - сказала министр.

Напомним: Североморск и Печенгский район стали самыми вероятными для коммунальных аварий муниципалитетами Мурманской области.

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