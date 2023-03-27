В Умбе заменят небезопасные детские качели на игровой площадке

В Умбе заменят сломанные качели после вмешательства прокуратуры.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Умбе заменят сломанные качели после вмешательства прокуратуры.
Как установило ведомство, конструкцию качелей на игровой площадке по улице Кирова, 15 кто-то повредил, из-за чего эксплуатация объекта и нахождение детей на площадке стало небезопасным.
В адрес директора обслуживающей организации МБУ «ХЭС» внесено представление, после чего учреждением организовало закупку новых качелей, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.
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