В Умбе заменят небезопасные детские качели на игровой площадке

В Умбе заменят сломанные качели после вмешательства прокуратуры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Умбе заменят сломанные качели после вмешательства прокуратуры.

Как установило ведомство, конструкцию качелей на игровой площадке по улице Кирова, 15 кто-то повредил, из-за чего эксплуатация объекта и нахождение детей на площадке стало небезопасным.

В адрес директора обслуживающей организации МБУ «ХЭС» внесено представление, после чего учреждением организовало закупку новых качелей, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru