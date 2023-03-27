Дорогу на Североморск перекроют в утренние часы 29 и 30 марта из-за взрывов

Дорогу на Североморск будут перекрывать 29 и 30 марта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорогу на Североморск будут перекрывать 29 и 30 марта. Как сообщает Упрдор «Кола», там будут проводиться буровзрывные работы.

- С 10.00 до 12.00 будет перекрываться движение на участке от дома №114 по проспекту Героев-североморцев по 20-й километр подъезда к Североморску (в обоих случаях продолжительность перекрытия составит не более 30 минут), - отметили в ведомстве.

Водителей просят учитывать ограничения движения при планировании поездок в указанные дни.

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