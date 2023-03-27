Мировой судья из Апатитов получила должностное удостоверение от губернатора Мурманской области

Женщина будет работать в судебном участке №3 Апатитского судебного района. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

27 марта на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис вручил должностное удостоверение мировому судье Апатитов Анастасии Торкуновой.

- Анастасия Александровна – урожденная северянка. Работает по профессии уже 8 лет. Желаю вам больших успехов в работе на благо апатитчан и защите их интересов, – отметил глава региона.

Женщина будет работать в судебном участке №3 Апатитского судебного района.

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