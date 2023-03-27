Также беспилотники смогут использовать СМИ, физические и юридические лица, которые работают в интересах органов, предприятий и т.д., киногруппы, поисково-спасательные отряды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале «Открытый электронный регион» на обсуждение вынесен проект постановления губернатора Мурманской области, которое может запретить использование гражданских беспилотников в регионе.

При этом для северян сделают ряд исключений. Так, дроны смогут использовать органы исполнительной власти и местного самоуправления, научные организации, институты, предприятия, если это им необходимо в работе.

Также беспилотники смогут использовать СМИ, физические и юридические лица, которые работают в интересах органов, предприятий и т.д., киногруппы, поисково-спасательные отряды.

При этом аппаратам нельзя будет летать без согласования над объектами Минобороны и правоохранительных органов, военно-промышленными, промышленными, топливно-энергетическими комплексами.

Обсуждение продлится до 31 марта.

Проект выносится на обсуждение уже второй раз.

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