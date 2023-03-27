В центре Мурманска пьяный тракторист въехал в книжный магазин

В центре Мурманска утром 27 марта произошло необычное ДТП. Фото: t.me/murmansk_chp

В центре Мурманска утром 27 марта произошло необычное ДТП. Так, у здания Октябрьского районного суда тракторист врезался в книжный магазин, а после этого снес фонарный столб.

Как пишут в Telegram-канале «Мурманск ДТП ЧП» (18+), где опубликовали фотографии случившегося, водитель трактора был пьян.

«КП»-Мурманск» ожидает комментарий от пресс-службы УГИБДД региона.

Напомним: в районе Белокаменки перевернулась машина.

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