В центре Мурманска пьяный тракторист въехал в книжный магазин

В центре Мурманска утром 27 марта произошло необычное ДТП. Фото: t.me/murmansk_chp
В центре Мурманска утром 27 марта произошло необычное ДТП. Так, у здания Октябрьского районного суда тракторист врезался в книжный магазин, а после этого снес фонарный столб.
Как пишут в Telegram-канале «Мурманск ДТП ЧП» (18+), где опубликовали фотографии случившегося, водитель трактора был пьян.
«КП»-Мурманск» ожидает комментарий от пресс-службы УГИБДД региона.
Напомним: в районе Белокаменки перевернулась машина.
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