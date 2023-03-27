За выходные мошенники оставили жителей Мурманской области без четырех миллионов рублей

По всем случаям возбуждены и расследуются уголовные дела. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За минувшие выходные телефонные мошенники выманили у жителей Мурманской области почти четыре миллиона рублей.

Так, под классическую схему аферистов попал 30-летний мурманчанин. Мужчину убедили взять кредит на 3,2 миллиона рублей и перевести деньги на «безопасные счета», чтобы якобы пресечь несанкционированные операции по карте.

Также 345 тысяч рублей лишилась жительница Мончегорска - ее обманули по такой же схеме.

А пенсионерке из Кольского района позвонил неизвестный, который представился ее сыном.

- Он сообщил, что якобы попал в ДТП и ему срочно нужны деньги, а именно 165 000 рублей. Женщина была уверена, что разговаривает с сыном, поэтому без сомнений рассталась с требуемой суммой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По всем случаям возбуждены и расследуются уголовные дела.

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