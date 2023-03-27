В районе Белокаменки перевернулась машина

Последствия аварии сняли на видео очевидцы. Информация о пострадавших не уточняется. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp
В районе Белокаменке перевернулась машина. Водитель опрокинулся на крышу, двигаясь по прямой дороге, пишет Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Последствия аварии сняли на видео очевидцы. Информация о пострадавших не уточняется.
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: водителю Ford Transit дали пять лет лишения свободы за смертельное ДТП на трассе «Кола» в Мурманской области.
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