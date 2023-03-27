В районе Белокаменки перевернулась машина

Последствия аварии сняли на видео очевидцы. Информация о пострадавших не уточняется. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp

В районе Белокаменке перевернулась машина. Водитель опрокинулся на крышу, двигаясь по прямой дороге, пишет Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Последствия аварии сняли на видео очевидцы. Информация о пострадавших не уточняется.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: водителю Ford Transit дали пять лет лишения свободы за смертельное ДТП на трассе «Кола» в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru