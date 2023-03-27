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НовостиОбщество27 марта 2023 9:21

Ушла из жизни старейшая жительница Териберки

Галины Титовой не стало 26 марта
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким женщины.

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким женщины.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 марта не стало старейшей жительницы Териберки Галины Ивановны Титовой. Она скончалась на 95-м году жизни, сообщают в группе «Сельское поселение Териберка» (12+).

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким женщины.

Напомним: 34-летний футболист Денис Толтов, который играл за сборную Мурманской области, погиб в зоне проведения СВО.

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