Ушла из жизни старейшая жительница Териберки

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким женщины.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
26 марта не стало старейшей жительницы Териберки Галины Ивановны Титовой. Она скончалась на 95-м году жизни, сообщают в группе «Сельское поселение Териберка» (12+).
«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким женщины.
Напомним: 34-летний футболист Денис Толтов, который играл за сборную Мурманской области, погиб в зоне проведения СВО.
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