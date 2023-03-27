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НовостиОбщество27 марта 2023 8:38

В Мурманске среди лучших знатоков страны разыграли «Кубок Арктики»

Абсолютным чемпионом стала команда из Новгорода
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Абсолютным чемпионом стала команда «Розовый слон» из Нижнего Новгорода. Фото: Администрация города Мурманска

Абсолютным чемпионом стала команда «Розовый слон» из Нижнего Новгорода. Фото: Администрация города Мурманска

После двухлетнего перерыва в Мурманске состоялся V открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». На протяжении двух дней за победу боролись лучшие знатоки из разных уголков нашей страны. Всего в играх «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра» участвовали 52 команды.

Так, абсолютным чемпионом стала команда «Розовый слон» из Нижнего Новгорода.

Сильнейшие мурманские команды «Tundra» и «Норманны» в этот раз заняли 5 и 6 места соответственно в общем зачете, сообщает администрация города.

Специальными гостями стали именитые знатоки Максим Поташев, Анатолий Вассерман, Борис Белозеров, Алена Повышева и Дмитрий Филиппов.

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