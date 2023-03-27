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НовостиОбщество27 марта 2023 8:13

В Мурманской области толщина льда на реках и озерах меньше нормы

На водоемах наблюдается ледостав
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Благодаря морозам на водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, однако толщина льда уже меньше нормы.

Благодаря морозам на водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, однако толщина льда уже меньше нормы.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Благодаря морозам на водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, однако толщина льда уже меньше нормы. На порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.

- Уровни воды на реках практически не изменяются, и выше уровней зимней межени на 7-40 см, и ниже уровней прошлого года на 1-11 сантиметра, - сообщают в мурманском гидрометцентре.

Толщина льда равна 27-80 сантиметрам, что меньше нормы на 3-27 сантиметров (Варзуга и Умбозеро — больше нормы на 8-10 сантиметров) и, в основном, меньше прошлого года на 1-30 сантиметров.

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