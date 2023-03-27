В Мурманской области толщина льда на реках и озерах меньше нормы

Благодаря морозам на водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, однако толщина льда уже меньше нормы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Благодаря морозам на водоемах Мурманской области сохраняется ледостав, однако толщина льда уже меньше нормы. На порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лед, ледостав с полыньями.

- Уровни воды на реках практически не изменяются, и выше уровней зимней межени на 7-40 см, и ниже уровней прошлого года на 1-11 сантиметра, - сообщают в мурманском гидрометцентре.

Толщина льда равна 27-80 сантиметрам, что меньше нормы на 3-27 сантиметров (Варзуга и Умбозеро — больше нормы на 8-10 сантиметров) и, в основном, меньше прошлого года на 1-30 сантиметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru