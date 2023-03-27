Спасатели Северного флота провели тренировку с подводным аппаратом АС-34 в Кольском заливе

Тренировка заняла несколько часов. Фото: Минобороны
В Кольском заливе прошла тренировка спасательных сил Северного флота. В учениях были задействованы подводный обитаемый аппарат АС-34 и его судно-носитель «Михаил Рудницкий». Спасательный аппарат заранее подготовили к работам на глубине.
В одной из бухт залива экипаж подводного аппарата выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.
Военнослужащие учились взаимодействовать с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий», сообщает пресс-служба Северного флота. Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.
Напомним: в Североморск из дальнего похода прибыл фрегат «Адмирал флота Касатонов».
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