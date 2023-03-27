Сейчас в Заполярье работают 53 "Точки роста". Фото: правительство Мурманской области

В 2023 году в Мурманской области откроют девять «Точек роста». Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 27 марта.

- Они появятся на базе 7 муниципалитетов региона: Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Кандалакшского и Кольского районов, Полярных Зорь и Печенгского округа, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как уточнила министр образования Мурманской области Диана Кузнецова, всего с 1 сентября 2023 года в Заполярье будут работать 62 «Точки роста», что охватит 65% всех школ в регионе.

Центры оборудованы 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности и другой современной техникой. На оснащение «Точек роста» уже направлено 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

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