Блогер AcademeG о поездке в Мурманскую область: «Спасибо Хибинам за такую атмосферу, было круто»

В Заполярье приехал AcademeG. Фото: vk.com/academeg

В Мурманскую область приехал известный автоблогер AcademeG (Константин Заруцкий). На его YouTube подписано свыше пяти миллионов человек, еще свыше двух миллионов - в других соцсетях.

В Хибинах AcademeG тестировал люксовые иномарки, например, Bentley, переделанные под гусеничные вездеходы. По снегу такие могут двигаться со скоростью почти 130 км/ч.

В Хибинах блогер тестировал переделанные под вездеходы иномарки. Фото: vk.com/academeg

- Кажись, все проехали, в меру поломались, извлекли кучу опыта из езды по бездонному снегу. Спасибо Хибинам за такую атмосферу, было круто! - написал блогер после поездки в Заполярье.

Дата выхода видео про Кольский полуостров пока неизвестна.

Автоблогер отметил, что Заполярье подарило ему яркие эмоции. Фото: vk.com/academeg

Напомним: на Первом канале вышел в эфир выпуск кулинарного тревел-шоу «Повара на колесах», который снимался в Мурманской области.

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