В Пушком мужчина ударил собутыльника ножом в шею

Мужчина несколько раз ударил собутыльника ножом. Фото: СКР по Мурманской области

27 декабря в Пушном чуть не произошло убийство. В одном из домов на улице Ленинградской выпивали двое мужчин.

- Потерпевший оскорбил обвиняемого, последний вооружился ножом и нанес удары в шею и грудь знакомого, того доставили в медицинское учреждение, и благодаря оказанной медицинской помощи, остался жив, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

В отношении 37-летнего северянина возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Свою вину он признал, прошел судебно-психиатрическую экспертизу, сейчас он находится под стражей.

Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы.

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