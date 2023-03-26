В гаражном кооперативе в Оленегорске тушили пожар

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Вечером 26 марта в Оленегорске случился пожар в гаражном кооперативе «Товарищ» района Телевышки. На место происшествия выезжали спасатели.

- В 19.04 возгорание ликвидировано полностью. Стены гаража закопчены по всей площади, огнем уничтожены предметы личного обихода на площади полтора квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Напомним: в супермаркете Мурманска произошел серьезный пожар.

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