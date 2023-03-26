В 2023 году для медучреждений Мурманской области закупят 126 единиц новой медтехники

Закупка ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году для медицинских учреждений Мурманской области приобретут 126 единиц новой медтехники. Закупка ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- На данный момент поставлено 78 единиц техники в девять медорганизаций региона. Офтальмологическое (рефрактометры), лабораторное (анализаторы), стерилизационное, диагностическое и другое оборудование уже введено в эксплуатацию и используется для оказания медицинской помощи, - сообщили в региональном минздраве.

Напомним: работодателям Мурманской области выделят 80 миллионов рублей на снижение напряженности на рынке труда.

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