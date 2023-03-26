В квартире у жителя Мурманска нашли 30 патронов и порох

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции, проводя в Мурманске проверку владельцев гражданского огнестрельного оружия, нашли в квартире одного из северян более 30 патронов двадцатого калибра и две упаковки пороха, общим весом 386 грамм.

- Выяснилось, что северянин купил вышеуказанный арсенал для личного пользования, так как у него было охотничье оружие. Когда срок лицензии вышел, мужчина, как и положено, сдал оружие, а патроны и порох решил оставить дома, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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