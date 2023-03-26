Футболист из Мурманской области погиб в зоне проведения СВО

Прощание состоится 27 марта. Фото: vk.com/arcticfootball

34-летний экс-футболист Денис Толтов, который играл за сборную Мурманской области, погиб в зоне проведения СВО. Мужчина получил смертельное ранение на Украине, сообщает Академия «Арктика» имени Г.А. Тетюрева.

- Воспитанник нашего мурманского футбола выступал за команды Лапландия, Динамо ГПС, Кировск, Арсенал, молодежную сборную Мурманской области. Работал тренером по футболу в СК «Феникс». Денис - неоднократный чемпион Мурманской области по футболу среди юношей и взрослых, был лучшим защитником России по мини-футболу, - написали коллеги спортсмена.

«КП»-Мурманск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким северянина.

Прощание с Денисом Толтовым состоится 27 марта в 09.45 в Мурманске на улице Радищева, 38/27. Место поминаний - улица Дзержинского, 6 (в 17.00).

Тех, кто планирует прийти попрощаться с Денисом, просят написать смс по номеру +7 (911) 305-09-07 (Владимир Маров, лучший друг погибшего футболиста).

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