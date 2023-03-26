В Мурманской области ожидаются морозы до -27

Холодная погода ожидается в ночные часы. Фото: Злата Десяткова

В Мурманской области 27 марта сохранятся морозы. Преимущественно, холодная погода ожидается в ночные часы.

- Местами пройдет небольшой снег, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17, при прояснениях до -27, днем -1-6 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: стало известно, из-за чего появились загадочные мерцающие огни в небе над Мурманской областью.

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