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НовостиПроисшествия26 марта 2023 11:24

Житель Апатитов хранил метамфетамин в кошельке и чехле от телефона

Мужчину задержали сотрудники полиции
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Выяснилось, что мужчина хранил метамфетамин, весом более 2,5 грамма, что является крупным размером.

Выяснилось, что мужчина хранил метамфетамин, весом более 2,5 грамма, что является крупным размером.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летнего апатитчанина, который был причастен к незаконному обороту наркотиков, задержали сотрудники полиции. Мужчину поймали возле одного из домов на улице Гайдара.

- При личном досмотре у северянина обнаружили кошелек, в котором лежал сверток из журнального листа с бежевым веществом. Также подобный сверток был в чехле от телефона. Изъятое полицейские направили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Выяснилось, что мужчина хранил метамфетамин, весом более 2,5 грамма, что является крупным размером.

В отношении неоднократно судимого жителя Апатитов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Апатитчанин задержан.

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