Житель Апатитов хранил метамфетамин в кошельке и чехле от телефона

Выяснилось, что мужчина хранил метамфетамин, весом более 2,5 грамма, что является крупным размером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летнего апатитчанина, который был причастен к незаконному обороту наркотиков, задержали сотрудники полиции. Мужчину поймали возле одного из домов на улице Гайдара.

- При личном досмотре у северянина обнаружили кошелек, в котором лежал сверток из журнального листа с бежевым веществом. Также подобный сверток был в чехле от телефона. Изъятое полицейские направили на экспертизу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Выяснилось, что мужчина хранил метамфетамин, весом более 2,5 грамма, что является крупным размером.

В отношении неоднократно судимого жителя Апатитов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Апатитчанин задержан.

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