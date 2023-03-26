В супермаркете Мурманска произошел серьезный пожар

Пожар ликвидировали 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Фото: vk.com/murman01

Вечером 25 марта в магазине Мурманска случился серьезный пожар. Огонь объял супермаркет «Магнит», расположенный на первом этаже жилого дома на улице Гагарина.

На место происшествия работали спасатели, спустя два часа возгорание потушили.

- В магазине выгорело морозильное оборудование на площади 30 квадратных метров, закопчены стены и потолок по всей площади, нарушено остекление. Из первого подъезда дома эвакуировано 10 человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар ликвидировали 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

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