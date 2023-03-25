«Воспитателем года Мурманской области» стала Оксана Кондратьева из Полярных Зорь

Лучший воспитатель 2023 года живет в Полярных Зорях. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области подвели итоги регионального конкурса «Воспитатель года». За звание лучшего педагога боролись 13 участников из разных уголков Заполярья. Средний возраст участников составил 37 лет, а средний педагогический стаж – 11 лет.

Но победила Оксана Кондратьева из детского сада №6 в Полярных Зорях.

- Ей теперь предстоит защищать честь Мурманской области на федеральном этапе, - сообщили в министерстве образования и науки региона.

Участники прошли два конкурсных этапа, в рамках которых они продемонстрируют мастер-классы, проведут занятия для детей, представят свои педагогические наработки, примут участие в дебатах и пройдут собеседование с членами жюри.

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