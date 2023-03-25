В Кировске из-за съемок фильма два дня будут перекрывать дороги

Съемки фильма приведут к перекрытию дорог в Кировске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителей и гостей Кировска предупреждают о неудобствах из-за перекрытиях дорог.

- В связи со съемками фильма будет временно перекрыто движение 26 марта с 16.00 до 18.00 (проспект Ленина, 15 - улица Хибиногорская, 29) и 10 апреля с 15.00 до 19.00 (объездная дорога на Олимпийской), - сообщили в администрации Кировска.

Этой весной в городе горняков снимают третий сезон сериала «Полярный». Главные роли исполнят Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Ян Цапник, а вот некоторые роли второго плана исполнят артисты Мурманского областного драмтеатра.

Напомним: летом прошлого года в Мурманской области проходили съемки многосерийного фильма «Заполярный вальс», и уже на следующей неделе сериал покажут в эфире телеканала «Россия 1» в самое рейтинговое время. Премьера состоится 27 марта в 21.20.

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