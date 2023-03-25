В Мончегорске пропал мужчина в черной куртке

Мончегорца ищут уже пять дней. Фото: vk.com/severspas51

В Мончегорске ищут пропавшего 40-летнего Олега Рыжикова. 20 марта он вышел из дома на проспекте Металлургов, и с тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, щетина на лице, короткая стрижка, худощавого телосложения.

Был одет: черная шапка с белой полоской, черный потертый пуховик, темно-серые джинсы, зимние черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Олега, могут позвонить в поисково-спасательный отряд «СеверСпас» +7 (953) 757-57-48.

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