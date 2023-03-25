На дороге в Териберку перевернулась машина

Из-за ДТП дорога на Териберку оказалась заблокирована. Фото: vk.com/my_teriberka

Днем 25 марта на дороге в Териберку произошла авария с участием одной машины - она перевернулась и легла на крышу.

- Водитель уходил от столкновения с встречной машиной и зацепил бровку. На встречу, говорят, арендованный и ехал. Все живы, - написала в паблике «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+) Татьяна Ефремова.

На непродолжительный срок движение по дороге было затруднено.

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