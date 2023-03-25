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НовостиПолитика25 марта 2023 17:47

Взял отпуск и уехал добровольцем. Санитарке Мурманского областного онкодиспансера передали награду погибшего на СВО мужа

Санитарке Мурманского областного онкодиспансера передали награду погибшего на СВО мужа
Ника СВЕТЛОВА
Светлане Савченко вручили награду ее мужа. Фото: t.me/opershtab_murmansk

Светлане Савченко вручили награду ее мужа. Фото: t.me/opershtab_murmansk

18 июля 2022 года в зоне проведения СВО погиб мурманчанин Андрей Савченко. Он работал спасателем первого класса в Мурманском бассейновом аварийно-спасательном управлении, но взял отпуск, чтобы уехать добровольцем на спецоперацию.

- В марте 2023 года губернатор Андрей Чибис посмертно наградил (Андрея Савченко почетным знаком Мурманской области «За гражданскую доблесть», - сообщили в региональном оперштабе.

Награду мужа вручили его жене Светлане Савченко, которая работает санитаркой в Мурманском областном онкологическом диспансере.

В начале 2023 года добровольцем в зону СВО уехал заместитель главного врача по хирургии онкодиспансера и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев. Он работал в госпитале, помогая военнослужащим и мирным жителям, получившим ранения.

Напомним: в Кировске родителям погибшего в зоне спецоперации Алексея Середина вручили Орден мужества. К родным героя обратилось руководство города.

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