Взял отпуск и уехал добровольцем. Санитарке Мурманского областного онкодиспансера передали награду погибшего на СВО мужа

Светлане Савченко вручили награду ее мужа. Фото: t.me/opershtab_murmansk

18 июля 2022 года в зоне проведения СВО погиб мурманчанин Андрей Савченко. Он работал спасателем первого класса в Мурманском бассейновом аварийно-спасательном управлении, но взял отпуск, чтобы уехать добровольцем на спецоперацию.

- В марте 2023 года губернатор Андрей Чибис посмертно наградил (Андрея Савченко почетным знаком Мурманской области «За гражданскую доблесть», - сообщили в региональном оперштабе.

Награду мужа вручили его жене Светлане Савченко, которая работает санитаркой в Мурманском областном онкологическом диспансере.

В начале 2023 года добровольцем в зону СВО уехал заместитель главного врача по хирургии онкодиспансера и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев. Он работал в госпитале, помогая военнослужащим и мирным жителям, получившим ранения.

Напомним: в Кировске родителям погибшего в зоне спецоперации Алексея Середина вручили Орден мужества. К родным героя обратилось руководство города.

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