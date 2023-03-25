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НовостиОбщество25 марта 2023 17:36

Анатолий Вассерман и Максим Поташев приехали в Мурманск на турнир «Кубок Арктики»

Соревнования по интеллектуальным играм объединило 52 команды
Ника СВЕТЛОВА
На интеллектуальный турнир в Мурманск приехали именитые знатоки. Фото: администрация Мурманска

На интеллектуальный турнир в Мурманск приехали именитые знатоки. Фото: администрация Мурманска

25 марта в Мурманске дали старт V открытому турниру по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». На два дня он объединил 52 команды из разных регионов от Мурманской области до Казани.

0 Ведущим турнира стал магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Также на игру приехали такие именитые игроки как Анатолий Вассерман, Борис Белозеров, Алена Повышева и Дмитрий Филиппов, - рассказал глава Мурманска Игорь Морарь.

Знатоки будут соревноваться в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге».

Напомним: два вопроса от жителей Мурманской области обошлись знатокам «Что? Где? Когда?» в 200 тысяч рублей.

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