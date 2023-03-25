Анатолий Вассерман и Максим Поташев приехали в Мурманск на турнир «Кубок Арктики»

На интеллектуальный турнир в Мурманск приехали именитые знатоки. Фото: администрация Мурманска
25 марта в Мурманске дали старт V открытому турниру по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». На два дня он объединил 52 команды из разных регионов от Мурманской области до Казани.
0 Ведущим турнира стал магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Также на игру приехали такие именитые игроки как Анатолий Вассерман, Борис Белозеров, Алена Повышева и Дмитрий Филиппов, - рассказал глава Мурманска Игорь Морарь.
Знатоки будут соревноваться в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринге».
Напомним: два вопроса от жителей Мурманской области обошлись знатокам «Что? Где? Когда?» в 200 тысяч рублей.
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