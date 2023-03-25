Март может стать самым холодным месяцем зимы 2022/2023

В Мурманской области сохраняются мартовские морозы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Март в Мурманской области обернулся для северян ненастной погодой: снегопадами, сильным ветром и морозами. По последнему показателю он может стать самым морозным месяцем зимы 2022-2023.

— Первые 24 дня закончились со средней температурой -7,5. Средняя температура ноября -2,1, декабря -7,3, января -5,3, февраля -6.8. Все четыре предыдущих зимних месяца (за исключением нормального декабря) оказались теплее нормы, март наверняка останется холоднее нормы, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Если еще семь дней средняя температура будет не выше -6.7 градусов, то март точно станет самым холодным месяцем зимы. При этом потепление ожидается только в конце следующий недели.

Напомним: крепкие морозы в Мурманской области сменятся на снегопады.

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