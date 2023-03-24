Андрей Чибис встретился с губернатором Армавирской области Армении

Они обсудили сотрудничество в различных сферах. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Армению провел встречу с главой Армавирской области Эдвардом Оганнисяном. Они обсудили сотрудничество в различных сферах.
Андрей Чибис поблагодарил за теплый прием и отметил, что межнациональное сотрудничество плотнее связывает и людей, и бизнес, позволяет развивать и сохранять то, что делали наши предки.
Губернатор Армавирской области в свою очередь подчеркнул, что регион готов к взаимодействию.
- Наша область имеет потенциал в сельскохозяйственной, экономической сфере. Уверен, что получится развивать и далее сотрудничество. Хочу особо подчеркнуть нашу готовность к этому, – сказал Эдвард Оганнисян.
Среди направлений сотрудничества – туризм, культура, спорт, образование и наука, внешнеэкономическая и торговая деятельность, сельское хозяйство, молодежная политика.
Напомним: губернатор Андрей Чибис встретился с первоиерархом Армянской апостольской церкви Гарегином II.
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