Андрей Чибис встретился с губернатором Армавирской области Армении

Они обсудили сотрудничество в различных сферах. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Армению провел встречу с главой Армавирской области Эдвардом Оганнисяном. Они обсудили сотрудничество в различных сферах.

Андрей Чибис поблагодарил за теплый прием и отметил, что межнациональное сотрудничество плотнее связывает и людей, и бизнес, позволяет развивать и сохранять то, что делали наши предки.

Губернатор Армавирской области в свою очередь подчеркнул, что регион готов к взаимодействию.

- Наша область имеет потенциал в сельскохозяйственной, экономической сфере. Уверен, что получится развивать и далее сотрудничество. Хочу особо подчеркнуть нашу готовность к этому, – сказал Эдвард Оганнисян.

Среди направлений сотрудничества – туризм, культура, спорт, образование и наука, внешнеэкономическая и торговая деятельность, сельское хозяйство, молодежная политика.

Напомним: губернатор Андрей Чибис встретился с первоиерархом Армянской апостольской церкви Гарегином II.

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