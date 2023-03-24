В Мурманской области родители могут заранее записать ребенка в первый класс через «Госуслуги»

Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приема заявок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области родители могут подать заявление для записи ребенка в первый класс онлайн, а именно через портал «Госуслуги». Черновик сохранится в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, нужно будет нажать кнопку «Отправить».

Как сообщили в минобразования региона, приемная кампания в регионе стартует 1 апреля. Подать заявление можно сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест.

Для подачи заявления понадобятся данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка, номер или название школы, сведения о регистрации, информация о братьях и сестрах, если они учатся в выбранной школе и документы, подтверждающие право на льготы.

До 30 июня можно подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка. В другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после окончания приема заявок.

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