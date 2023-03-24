Март холоднее февраля и января. В Мурманской области ударили весенние 30-градусные морозные

Марта - первый месяц весны во многих других регионах, но в Мурманской области это все еще зима. Фото: Олег ФИЛОНОК

Марта - первый месяц весны во многих других регионах, но в Мурманской области это все еще зима. Погода это подтверждает: в Заполярье стоят морозы под -30. Всему виной - дыхание Арктики.

- Мурманск опять превзошел ожидания на пару градусов: при нашем прогнозе до -19, он охладился до -21,5. Последний двадцатник в третьей декаде марта Мурманск отмечал в уже далеком 2001 году: 27 марта было -20,9. На юге города температура опускалась до -25. В аэропорту в Мурмашах отмечен тридцатник: -31, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Холоднее всего в ночь с 23 на 24 марта было в Янискоски (-32,5), Ловозеро (-32), Верховье Лотты (-31,8). Напомним: крепкие морозы в Мурманской области сменятся на снегопады.

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