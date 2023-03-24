Стало известно, из-за чего появились загадочные мерцающие огни в небе над Мурманской областью

Отмечается, что этот эксперимент поможет лучше понять, как северное сияние влияет на спутники и критическую инфраструктуру на Земле. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Вечером 23 марта жители разных уголков Мурманской области могли наблюдать в небе загадочные мерцающие огни. Северяне стали гадать, откуда они появились. Среди версий были НЛО, самолеты и вертолеты, парад планет.

В итоге оказалось, что шары возникли из-за шведских ученых, которые запустили зондирующую ракету для изучения северного сияния и космической погоды.

- Ракета достигла высоты 240 километров и создала впечатляющее шоу на вечернем небе, - пишут в Telegram-канале «Говорит Мурманская область».

Отмечается, что этот эксперимент поможет лучше понять, как северное сияние влияет на спутники и критическую инфраструктуру на Земле.

Напомним: в районе Апатитов произошло сильнейшее для Заполярья землетрясение за последний год. Его магнитуда составила 3,2.

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