В Мурманской области похолодает до -32

25 марта столбик термометра опустится до -32 градусов. Фото: Злата Десяткова

Морозы пока не хотят отпускать Мурманскую область из своих цепких лап. 25 марта столбик термометра опустится до -32 градусов.

- Ночью 25 марта наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Местами ожидается снег, ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -18-23, при прояснениях -27-32, на юге области -10-15, днем -4-9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Днем 25 и 26 марта погоду определит циклон, смещающийся с Северного моря на Архангельскую область и далее в восточном направлении. Местами пройдет снег, температура воздуха существенно не изменится.

Напомним: стало известно, когда в Мурманской области проснутся медведи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru