В Североморск из дальнего похода прибыл фрегат «Адмирал флота Касатонов»

По традиции командиру фрегата и капитану танкера Александр Моисеев вручил жареных поросят, а отличившимся морякам — награды и грамоты. Фото: Минобороны

23 марта в Североморске торжественно, с оркестром, встретили фрегат «Адмирал флота Касатонов», который вернулся из дальнего похода, ставшего одним из самых продолжительных в современной истории ВМФ России. Военнослужащие провели вдали от дома более 420 дней.

Командующий флотом Александр Моисеев поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Также адмирал поздравил экипаж среднего морского танкера «Академик Пашин», который прибыл из дальнего восьмимесячного похода днем ранее.

По традиции командиру фрегата и капитану танкера Александр Моисеев вручил жареных поросят, а отличившимся морякам — награды и грамоты.

За время похода, который начался 23 января прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошел более 66 тысяч морских миль, что по протяженности соответствует трем кругосветным плаваниям. С февраля 2022 года по начало марта 2023 года экипаж судна провел в Средиземном море.

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