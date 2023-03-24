МГТУ не соблюдал требования законодательства об охране атмосферного воздуха

Выяснилось, что в вузе нет плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух во время неблагоприятных метеоусловий. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманске прокуратура выявила нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности Мурманского государственного технического университета.

Выяснилось, что в вузе нет плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух во время неблагоприятных метеоусловий, также не осуществлена плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год и не проведена актуализация сведений по существующим объектам негативного воздействия на окружающую среду, а это учебная коптильная и участок деревообработки.

- Исполняющему обязанности ректора университета внесено представление. Также в отношении должностного лица возбуждены административные дела по статьям 8.1, 8.41, 8.46 КоАП РФ, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: прокуратура проводит проверку по затянувшемуся расселению из деревяшек в Мурманске.

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