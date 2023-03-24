В Мурманске при пожаре в доме на улице Хлобыстова погибла 56-летняя женщина

Для определения причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: vk.com/murman01

23 марта в Мурманске вспыхнула квартира в доме на улице Хлобыстова. На месте пожара нашли тело 56-летнего женщины, по факту ее гибели следком проводит проверку.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на восстановление картины произошедшего. Для определения причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: по факту смертельного ДТП в Апатитах со сбитой бабушкой возбудили уголовное дело.

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