По факту смертельного ДТП в Апатитах со сбитой бабушкой возбудили уголовное дело

В Апатитах по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Фото: УГИБДД по МО

В Апатитах по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Напомним: утром 21 марта под колеса авто попала 83-летняя бабушка, которая переходила дорогу по «зебре».

Пожилую женщину сбил водитель Skoda, 40-летний житель Мурманска. Северянка получила серьезные травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице.

- В отношении ранее судимого водителя иномарки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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