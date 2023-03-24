В школах Мончегорска из-за сильных морозов отменили уроки

Занятия отменены с 1 по 9 классы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Из-за сильных морозов 24 марта в школах Мончегорска отменили уроки. Об этом сообщили в администрации города. Утром столбик термометра опустился до -28-30 градусов.
Занятия отменены с 1 по 9 классы.
Напомним: главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала, когда уйдут морозы.
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