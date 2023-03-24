В Мурманске во время оформления ДТП стало известно о других авариях

Сейчас автоинспекторы проводят проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 17.50 23 марта у дома №81 на улице Невского в Мурманске столкнулись две иномарки: Toyota и Vortex. В счастью, в ДТП никто не пострадал, но когда сотрудники Госавтоинспекции стали оформлять аварию, выяснилось интересное.

- После столкновения водитель покинул место происшествия, оставив автомобиль на месте, который в последующем был доставлен на специализированную стоянку. При оформлении ДТП автоинспекторам стало известно еще о двух ранее произошедших, с участием этого автомобиля, происшествиях, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку.

Напомним: в Кольском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. 23 марта в 10.30 на 24-м километре автодороги Мишуково - Снежногорск лоб в лоб столкнулись LADA Granta и Haval H2.

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