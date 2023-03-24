НЛО, ракета или… что? В небе над Мурманской области заметили странные движущиеся огни

Вечером 23 марта жители Мурманской области заметили в небе странные светящиеся огни. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Вечером 23 марта жители Мурманской области заметили в небе странные светящиеся огни. Они шли один за другим и перемещались.

— Их много, и каждый круг начинает светится как сияние, а потом гаснет, - рассказала «КП»-Мурманск» читательница.

Огни было видно из разных городов. Одни сразу стали шутить про НЛО, другие вспомнили, что в небе над Мурманской областью обычно видно огни запусков с космодрома Плесецк.

Также в ночь с 23 на 24 марта над Кольским полуостровом играло мощное северное сияние.

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