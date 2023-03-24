Из Кировска стартовал перелет Федора Конюхова на самом большом в России воздушном шаре

Специально для перелета построили самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В пять утра 24 марта в Кировске был дан старт трансконтинентальному перелету Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло. Специально для него построили самый большой воздушный шар в истории отечественного воздухоплавания.

Они планируют установить два мировых рекорда: по дальности и длительности перелета без посадки.

- Это настоящий спорт. Волнуюсь, конечно. Я установил больше 20 мировых рекордов, но все равно каждый раз переживаю Шар – сооружение серьезное, приборы как на самолете, им сложно управлять. Любая ошибка – и загорится, или упадет, или взорвется, - говорит Федор Конюхов.

Финальная точка путешествия не известна, так как зависит от погоды. Пока путешественники планируют посадить шар у Енисея. Максимальная высота, на которую может подняться аэростат, - пять тысяч метров. Там участникам экспедиции придется бороться с морозом около -30.

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