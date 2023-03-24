Работодателям Мурманской области выделят 80 миллионов рублей на снижение напряженности на рынке труда

Работодатели направят средства на частичную оплату труда.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Работодатели Мурманской области получат более 80 миллионов рублей на снижение напряженности на рынке труда. Соответствующее постановление о предоставлении субсидий подписал губернатор Андрей Чибис.
- Работодатели направят эти средства на частичную оплату труда при организации общественных работ для безработных граждан, а также на софинансирование затрат на зарплату и материально-техническое оснащение рабочего места при временном трудоустройстве работников организаций, находящихся под риском увольнения, - сообщает министерство труда и соцразвития Мурманской области.
Напомним: 6,7 миллиарда рублей направят на поддержку семей с детьми в Мурманской области.
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