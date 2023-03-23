В Мурманске ограничат движение по четырем дорогам

Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах, которые будут возникать из-за перекрытия улиц. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманске предупреждают о неудобствах, которые будут возникать из-за перекрытия улиц.

Так, проезд будет запрещен по улице Туристов (с 23.00 23 марта до 17.00 24 марта), по улице Загородной (с 23.00 23 марта до 17.00 24 марта), на разворотном кольце по улице Адмирала флота Лобова (с 23.00 24 марта до 8.00 25 марта), по улице Володарского, на участке от проспекта Ленина до проезда Рыбного (с 8.00 до 17.00 27 марта)..

Также на разворотном кольце по улице Адмирала флота Лобова и по улице Володарского будет запрещено парковаться.

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