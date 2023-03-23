В пожаре на улице Хлобыстова в Мурманске погибла женщина

Сигнал о горящей двухкомнатной квартире поступил в 15.24. Фото: vk.com/murman01
Днем 23 марта в пятиэтажном доме №5 на улице Хлобыстова в Мурманске случился пожар. Сигнал о горящей двухкомнатной квартире поступил в 15.24.
В результате пожара в двухкомнатной квартире обгорели предметы домашнего обихода и мебель на площади 10 квадратных метров. Погибла женщина, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
На ликвидацию пожара ушло 43 минуты. Напомним: в десятом часу утра 21 марта поступила информация, что в пятиэтажном доме на улице Чумбарова-Лучинского, 32/3 в Мурманске горит однокомнатная квартира. На ликвидацию пожара ушло 17 минут.
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