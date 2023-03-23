Жительница Мурманска пожаловалась в УФАС на аморальную наружную рекламу

Жительница Мурманска написала жалобу в УФАС на наружную рекламу двух заведений в городе. Фото: УФАС

Жительница Мурманска написала жалобу в УФАС на наружную рекламу двух заведений в городе.

- Со слов заявительницы, текстовая реклама «Здесь бухают» на окнах бара SNAFE BAR DЫМ, а также название заведения «Слегка не замужем», расположенное на фасаде здания КАРАОКЕ ХОЛЛ, носит непристойный характер и противоречит нормам общественной морали, - отметили в УФАС по Мурманской области.

Сотрудники Управления съездили к заведениям, чтобы изучить то, на что пожаловалась женщина, но нарушения не нашла.

Напомним: банк в Мурманской области оштрафовали на 100 тысяч рублей за спам-звонок. Северянин пожаловался в УФАС на рекламу.

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