Мурманская областная Дума рассмотрит присвоение Североморску и Заозерску почетного звания «Город морской доблести»

29 марта состоится очередное заседание Мурманской областной Думы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
29 марта состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке - 20 вопросов, в том числе о присвоении Заозерску и Североморску почетного звания Мурманской области «Город морской доблести».
Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета.
Напомним: у Полярных Зорь может стать на одного города-побратима больше.
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