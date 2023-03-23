Мурманская областная Дума рассмотрит присвоение Североморску и Заозерску почетного звания «Город морской доблести»

29 марта состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 марта состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке - 20 вопросов, в том числе о присвоении Заозерску и Североморску почетного звания Мурманской области «Город морской доблести».

Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета.

Напомним: у Полярных Зорь может стать на одного города-побратима больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru