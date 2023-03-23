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НовостиОбщество23 марта 2023 14:33

Мурманская областная Дума рассмотрит присвоение Североморску и Заозерску почетного звания «Город морской доблести»

Заседание регионального парламента состоится 29 марта
Ника СВЕТЛОВА
29 марта состоится очередное заседание Мурманской областной Думы.

29 марта состоится очередное заседание Мурманской областной Думы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 марта состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке - 20 вопросов, в том числе о присвоении Заозерску и Североморску почетного звания Мурманской области «Город морской доблести».

Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета.

Напомним: у Полярных Зорь может стать на одного города-побратима больше.

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