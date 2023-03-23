У жителя Мурманска новый знакомый-рецедивист украл украшения за 156 тысяч рублей

38-летнему мурманчанину пришлось обращаться в полицию после неудачного нового знакомства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнему мурманчанину пришлось обращаться в полицию после неудачного нового знакомства. Мужчина рассказал, что в одном из магазинов города завел беседу с незнакомцем, и тот предложил продолжить общение в компании знакомых.

Когда новые приятели стали распивать алкоголь, между ними вспыхнул конфликт, который вылился в потасовку.

- Злоумышленник, толкнув северянина, сорвал с его руки золотой браслет и цепочку, а затем скрылся. Стоимость украшений составила 156 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Грабителя вскоре задержали - им оказался находившийся в федеральном розыске 34- летний житель Колы, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он рассказал оперативникам, что украшения успел продать.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), ему грозит до семи лет лишения свободы.

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