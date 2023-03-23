Андрей Чибис про поездку в Армению: «Обсудили значение Мурманской области для экономики России и возможности сотрудничества»

Стартовала рабочая поездка делегации из Мурманской области со главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению. Фото: Правительство Мурманской области

Стартовала рабочая поездка делегации из Мурманской области со главе с губернатором Андреем Чибисом в Армению. Началась она со встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным.

- Обсудили значение Мурманской области для экономики нашей страны и возможности сотрудничества. Развитие Севморпути, создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭК» и угольного терминала в Лавне, запуск проектов по добыче лития, а также других приоритетных инвестиционных проектов, включая резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ - наша работа по развитию области была высоко оценена Сергеем Павловичем. Будем расширять ее границы, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: на этой неделе состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Для высокого гостя в Грановитой палате Большого Кремлевского дворца дали государственный обед от имени президента России Владимира Путина. В меню вошло блюдо Арктической кухни - Мурманский палтус на овощном жюльене.

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