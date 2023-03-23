Губернатор Андрей Чибис оказался в одном самолете с бойцами СВО и пообщался с ними

Пассажиры того же авиарейса сняли их беседу на видео. Фото: скриншот видео / vk.com/reginfo51

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообщался с военнослужащими, которые летели в зону проведения СВО. Глава региона случайно оказался вместе с ними в самолете рейсом Мурманск-Москва.

- Время в полете глава региона посвятил потребностям ребят, - отметили в группе «Регинфо51.Мурманск» (16+).

Пассажиры того же авиарейса сняли их беседу на видео.

Напомним: делегация из Мурманской области во главе с Андреем Чибисом посетит Армению.

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